Mercato - Barcelone : Une incroyable clause à 50M€ pour le départ de Lionel Messi ?

Publié le 19 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourra négocier avec le club de son choix dans désormais moins de deux semaines en vue d'une signature l'été prochain. Mais alors que le FC Barcelone traverse une crise financière sans précédent, la Pulga pourrait partir dès cet hiver pour renflouer les caisses du club culé...

Ou évoluera Lionel Messi dans les prochains mois ? Alors que les élections présidentielles du FC Barcelone auront lieu le 24 janvier prochain, la Pulga n'a toujours pas pris sa décision concernant son avenir, souhaitant attendre de voir qui sera le nouveau visage du club culé. En cas de départ, Leonardo reste à l'affût pour l'attirer au PSG à l'issue de son contrat. Le directeur sportif brésilien est bien aidé par Neymar qui fait tout son possible pour convaincre Lionel Messi afin de reformer le prolifique duo, et ce dès la saison prochaine. Toutefois, le PSG n'est pas seul sur le dossier, Manchester City surveillerait toujours la situation de l'Argentin, et pourrait passer à l'action dès cet hiver, alors que Lionel Messi pourrait être sacrifié pour redresser les finances du FC Barcelone...

Lionel Messi disponible pour 50M€ cet hiver ?