Mercato - PSG : Mike Maignan met la pression sur Keylor Navas pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Formé au PSG, Mike Maignan a quitté le centre de formation parisien en 2015 afin de s'engager au LOSC et d'y acquérir temps de jeu et expérience. Désormais international français, le portier de 25 ans affirme avoir sa place au PSG...

Depuis plusieurs saisons, de nombreux jeunes formés au PSG ont décidé de quitter la capitale afin d'acquérir du temps de jeu dans différents clubs de Ligue 1 avant de potentiellement viser plus haut. Parmi eux figurent Yacine Adli (Bordeaux) et Adil Aouchiche (ASSE). Toutefois, un grand nombre d'entre eux ont opté pour le projet du LOSC, à l'image de Jonathan Ikoné, Boubakary Soumaré, Timothy Weah ou encore Mike Maignan, tous formés au PSG avant de gagner peu à peu leur place sous les ordres de Christophe Galtier au LOSC. Ce samedi, Thomas Tuchel avait même ouvert la porte à un retour des anciens titis parisiens : « Auraient-ils le niveau pour jouer au PSG ? Oui. Ce sont des joueurs très forts. Ils sont capables de jouer à tous les niveaux. Ils l’ont montré en Ligue des Champions, en Ligue 1 et en Europa League. Ils ont la qualité et la mentalité pour jouer à un niveau très haut » , avait-il déclaré en conférence de presse. Des propos que semblent valider Mike Maignan, qui a envoyé un message clair à Keylor Navas concernant son avenir...

« Je pense que j’y aurais ma place »