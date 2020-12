Foot - Mercato

Mercato : Cette grosse révélation sur les choix forts de Laurent Blanc !

Publié le 20 décembre 2020 à 14h00 par H.K.

Après son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc a connu un long passage à vide dans sa carrière d’entraîneur. Et d’après un journaliste, le coach français est passé à côté de plusieurs cadors européens avant de s’engager au Qatar…

L’annonce de la signature de Laurent Blanc au Qatar a surpris plus d’un amateur de football. Désormais entraîneur du club d’Al Rayyan, le Français a fini par trouver chaussure à son pied, après un long passage à vide lors de sa carrière depuis son départ du PSG en 2016. Cependant, l’ancien entraîneur de Bordeaux aurait très clairement pu relancer sa carrière très vite après le PSG…

« Le temps est passé et les opportunités aussi »