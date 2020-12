Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc justifie un choix totalement inattendu avec le Qatar !

Publié le 20 décembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Licencié du PSG en 2016, Laurent Blanc est enfin de retour sur les bancs de touche. Si on l'attendait dans un club européen au projet sportif ambitieux, l'entraîneur de 55 ans a finalement opté pour le Qatar, plus précisément le club d'Al Rayyan. Un choix sportif et non financier selon le technicien français.

Près de cinq ans après son licenciement du PSG, Laurent Blanc est de retour sur les bancs de touche depuis ce samedi. Annoncé depuis plusieurs années dans divers clubs à travers l'Europe, Waldemar Kita en avait fait le successeur idéal de Christian Gourcuff récemment, avant que le technicien français ne snobe le FC Nantes, comme l'ensemble des clubs l'ayant courtisé auparavant. Annoncé proche du Toronto FC ces derniers jours, c'est finalement au Qatar que l'entraîneur de 55 ans va retrouver un banc de touche. En difficulté en championnat, Al Rayyan est parvenu à convaincre Laurent Blanc, qui sera assisté par Franck Passi. Alors qu'il touchera un salaire de 1,6M€, l'ancien entraineur du PSG a nié avoir rejoint Al Rayyan et le Qatar pour des questions financières.

«L'aventure sportive est intéressante, les conditions sont intéressantes»