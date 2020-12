Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel aurait déjà identifié sa prochaine destination !

Publié le 20 décembre 2020 à 8h15 par H.G. mis à jour le 20 décembre 2020 à 8h24

Alors que son avenir au PSG s’écrirait en pointillés avant le match contre le LOSC prévu ce dimanche, Thomas Tuchel observe bien du côté de l’Angleterre pour rebondir une fois son passage à Paris terminé.

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Thomas Tuchel pourrait finalement voir son aventure dans la capitale française s’interrompre ce dimanche. En effet, L’Equipe a annoncé ce samedi soir qu’une éventuelle contre-performance face au LOSC ce dimanche risquerait de sonner la fin de la collaboration entre l’entraîneur allemand et le Paris Saint-Germain. Ainsi, ce choc entre l’équipe nordiste leader de la Ligue 1 et son dauphin qu’est le club de la capitale pourrait être un tournant dans la saison du PSG. Dans ce cas, Thomas Tuchel pourrait plier bagage, six mois avant la fin de son contrat qu’il n’envisagerait plus de prolonger. Mais dans le même temps, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund travaille d’ores et déjà sur la suite à donner à sa carrière…

Des contacts entre Manchester United et Thomas Tuchel ?