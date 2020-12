Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, Juventus… L’opération Pogba prend forme !

Publié le 20 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Annoncé du côté du Real Madrid et de la Juventus notamment, Paul Pogba serait toujours dans le flou concernant son avenir bien que les choses bougeraient en coulisse.

Mino Raiola s’est récemment montré très clair concernant l’avenir de Paul Pogba à Manchester United : c’est terminé ! C’est du moins le message que le renommé agent italo-néerlandais a partagé lors d’un entretien à Tuttosport . Et maintenant ? Quel avenir pour le champion du monde tricolore sous contrat à Manchester United jusqu’en juin 2022 ? Bien qu’il soit dans le viseur du Real Madrid, Paul Pogba ne devrait pas débarquer à la Casa Blanca grâce à un échange comme Zinedine Zidane l’a laissé entendre en conférence de presse. « Pogba ? Je ne peux vous parler que de mes joueurs et Isco est bien ici et nous avons assez de choses pour réfléchir à ce que nous faisons ». Qu’en est-il de la Juventus ?

La Juventus ne reste pas inactive