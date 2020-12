Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de Zidane sur un transfert de Pogba !

Publié le 19 décembre 2020 à 15h00 par Th.B.

Semblant être sur le départ depuis la déclaration choc de Mino Raiola concernant la fin de son histoire avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé du côté du Real Madrid. Cependant, Zinedine Zidane a refusé de se prendre au jeu des spéculations.

Au cours d’une entrevue avec Tuttosport , Mino Raiola révélait ces derniers temps que l’aventure mancunienne de Paul Pogba était terminée alors que le champion du monde est toujours contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2022. Hormis le Real Madrid, le PSG et la Juventus en pinceraient pour la star des Red Devils . Cependant, et bien que Manchester United semblerait préparer le départ de Pogba, le club mancunien ne prévoirait pas de le brader. En effet, le prétendant de Pogba serait contraint de mettre le prix, forçant les courtisans à prendre en considération la formule des échanges en ces temps difficiles sur le plan économique. Mais quelle est la position du Real Madrid sur la question d’un échange de joueurs ?

Zidane coupe court à un échange avec Isco