Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola passerait à l'action pour l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 19 décembre 2020 à 18h45 par A.D.

Dans une situation complexe à Manchester United, Paul Pogba pourrait faire ses valises dès le mois de janvier. Alors que le PSG et le Real Madrid seraient attentifs à la situation de La Pioche, Mino Raiola travaillerait plutôt pour le renvoyer à la Juventus.

Mino Raiola ne veut plus voir Paul Pogba à Manchester United. Lors de plusieurs entretiens accordés à Tuttosport , l'agent de La Pioche a fait clairement savoir que son protégé devait quitter les Red Devils au plus vite. « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. (...) Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. (...) J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier » , a lâché Mino Raiola. Dans cette optique, ce dernier s'activerait déjà pour boucler le départ de Paul Pogba. D'après les dernières indiscrétions du Corriere della Sera , Mino Raiola aurait été vu à Turin ces derniers jours. Une information confirmée par Paolo Paganini ce samedi.

Mino Raiola à Turin pour un transfert de Paul Pogba ?

Selon une source à Monaco, sondée par Paolo Paganini, un voyage rapide et inattendu aurait bel et bien eu lieu à Turin dernièrement. Si la raison de ce déplacement de Mino Raiola resterait inconnu, cela pourrait concerner un potentiel départ de Paul Pogba à la Juventus. Bien que l'opération soit compliquée en janvier pour La Vieille Dame , elle ne serait pas impossible selon le journaliste italien. Leonardo et le PSG sont prévenus.