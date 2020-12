Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a du souci à se faire pour Memphis Depay !

Publié le 20 décembre 2020 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay serait dans le collimateur du PSG et du FC Barcelone. En plus de ces deux écuries, le Milan AC serait également prêt à en découdre pour l'international néerlandais.

L'avenir de Memphis Depay reste au cœur des interrogations. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de l'OL serait de plus en plus proche de la porte de sortie. D'autant que le PSG et le FC Barcelone seraient déjà sur les starting-blocks. Alors que le futur de son capitaine est incertain, Rudi Garcia ne veut pas entendre parler d'un départ cet hiver. « Si on va réussir à conserver Memphis Depay en janvier ? On a été pollué par le mercato estival, j'espère qu'on ne le sera pas par le mercato hivernal. Ce qui est certain c'est que Memphis est un joueur de classe mondiale et qu'on est beaucoup plus fort avec lui. Donc si on a des ambitions, il sera obligatoirement avec nous sur la deuxième partie de saison » , a confié le coach de l'OL à Téléfoot ce dimanche matin. En plus du PSG et du FC Barcelone, un autre cador européen pourrait briser les espoirs de Rudi Garcia de conserver Memphis Depay. Il s'agirait du Milan AC.

Le Milan AC toujours dans le coup pour Memphis Depay ?