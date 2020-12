Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une rencontre déterminante pour ce coup en or ?

Publié le 20 décembre 2020 à 11h15 par H.K.

Alors que son avenir à l’Atalanta Bergame semble s’assombrir à mesure que les jours passent, Papu Gomez serait plus que jamais sur le départ. Et une rencontre déterminante serait d’ores et déjà prévue pour l’attaquant argentin, pisté par le PSG…

Un coup en or pourrait bien se dessiner pour le PSG. Très performant depuis maintenant plusieurs saisons avec l’Atalanta Bergame, Papu Gomez serait désormais considéré par un indésirable par son coach, Gian Piero Gasperini, en raison d’une altercation entre les deux hommes. Soumise en interne par Angel Di Maria, l’idée d’un recrutement d’Alejandro Gomez commencerait à faire son petit bout de chemin dans la tête des dirigeants parisiens. Et une rencontre pourrait bien fixer l’avenir de l’Argentin dans les prochains jours…

Une rencontre entre les dirigeants et son agent après Noël ?