Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman prêt à prendre des décisions radicales avec certains cadres ?

Publié le 20 décembre 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone vit un début de saison particulièrement compliqué, Ronald Koeman pourrait prendre plusieurs choix forts au cours des prochaines semaines avec plusieurs cadres du vestiaire, qui ne répondent pas aux attentes placées en eux...

A l’approche de la mi-saison, les débuts de Ronald Koeman au FC Barcelone sont plus que jamais contestables. Distancé en championnat et ayant perdu la première place de leur groupe de Ligue des Champions lors de la dernière journée contre la Juventus de Turin à domicile (0-3), Ronald Koeman n’est pas réellement parvenu à redresser la situation du club culé. Dès son arrivée, après la débâcle contre le Bayern Munich, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas avait sonné la charge en souhaitant reconstruire l’effectif Blaugrana en effectuant un dégraissage et un recrutement massif. A la fermeture du marché des transferts, deux mois plus tard, Ronald Koeman n’a pu compter que sur le renfort de Sergino Dest, mais a enregistré le départ de nombreux cadres du vestiaire, à l’instar de Luis Suarez, Ivan Rakitic ou Arturo Vidal sans pour autant les remplacer. Un choix contestable que semble désormais payer le technicien néerlandais, qui pourrait de nouveau faire des victimes au cours des prochaines semaines...

Avec Koeman, personne n’est à l’abri !

Cet été, le traitement de Ronald Koeman envers Luis Suarez avait vivement fait réagir, que ce soit en interne ou en externe. A peine nommé à la tête du FC Barcelone, le technicien néerlandais avait indiqué la porte de sortie à l’attaquant uruguayen, titulaire indiscutable en attaque depuis son arrivée en provenance de Liverpool en 2014. Un choix fort, mais justifié par l’arrivée prévue de Memphis Depay, protégé de Ronald Koeman, qui a pu l’avoir sous ses ordres avec les Pays-Bas. Un recrutement qui n’a finalement jamais eu lieu en raison des finances du club culé. Alors que Luis Suarez semble manquer aux Blaugrana , Ronald Koeman n’hésiterait pas à prendre de nouvelles mesures fortes pour tenter de redresser la situation. Selon les informations de MARCA , plusieurs joueurs ne répondraient pas aux attentes du technicien néerlandais, et pourraient ainsi perdre leur place au sein de l’effectif. Outre Clément Lenglet, Samuel Umtiti n’entrerait toujours pas dans les plans de Ronald Koeman malgré son retour à la compétition et les nombreux blessés en défense. Même son de cloche pour Miralem Pjanic qui, en dépit d’avoir été recruté pour 60M€ cet été, n’entrerait pas dans les plans de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas qui ne lui a accordé un temps de jeu relativement faible, tout comme Francisco Trincao. Arrivé de Braga cet été avec le statut de vraie pépite, le jeune milieu de 20 ans peine à répondre aux attentes placées en lui et à se faire une place dans le jeu de Ronald Koeman, qui pourrait rapidement l’écarter de son effectif. Toutefois, les nouvelles recrues arrivées avant la nomination de Ronald Koeman ne seraient pas les seuls en danger...

Griezmann et Braithwaite également en danger ?