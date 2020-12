Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un soutien de taille pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2020 à 9h00 par A.D.

Ronald Koeman et le FC Barcelone ont été une nouvelle fois tenus en échec ce samedi en Liga. Alors que le Barça n'a pu faire mieux qu'un nul face à Valence, Carles Tusquets s'est livré sur l'avenir du coach néerlandais. Et à en croire le président par intérim du club catalan, cette nouvelle contre-performance ne fragiliserait pas Ronald Koeman.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone a perdu beaucoup de points en Liga. Avec déjà quatre défaites et deux matchs nuls avant la 14ème dernière journée, le club emmené par Ronald Koeman n'est pas parvenu à s'imposer face à Valence ce samedi (2-2). Un résultat qui aggrave la situation du Barça en championnat, puisqu'il cale actuellement à la cinquième place, à huit points du leader, l'Atlético. En place depuis cet été, Ronald Koeman est loin d'avoir réussi ses débuts sur le banc du FC Barcelone. Toutefois, il aurait encore le temps de faire ses preuves si l'on en croit Carles Tusquets.

«Ronald Koeman a tout mon soutien»