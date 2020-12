Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Garcia interpelle Aulas pour l'avenir de Depay !

Publié le 20 décembre 2020 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay pourrait quitter l'OL dès le mercato hivernal. Alors que le PSG et le FC Barcelone seraient en embuscade pour le buteur néerlandais, Rudi Garcia a pris position sur son avenir.

Arrivé en janvier 2017 à l'OL, Memphis Depay pourrait prendre le large en 2021. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le numéro 10 lyonnais pourrait partir librement à la fin de la saison, à moins qu'il ne soit vendu à moindre cout dès le mois de janvier. Conscient de la situation contractuelle de Memphis Depay, le PSG et le FC Barcelone seraient à l'affût, prêts à batailler ferme pour profiter de l'aubaine. Interrogé ce dimanche matin dans l'émission Téléfoot , Rudi Garcia a affiché un souhait fort pour l'avenir de Memphis Depay. Comme il l'a affirmé, le coach de l'OL veut absolument finir la saison avec son capitaine.

«Si on a des ambitions, il sera avec nous sur la 2ème partie de saison»