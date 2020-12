Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rudi Garcia veut briser les espoirs de Leonardo avec Depay !

Publié le 20 décembre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021, Memphis Depay aurait pu quitter l'OL cet été et rejoindre le PSG, le FC Barcelone ou le Milan AC. Alors qu'il est finalement resté chez les Gones, l'international néerlandais serait toujours dans le collimateur de ces trois écuries. S'il pourrait profiter des difficultés des Catalans et des Rossoneri, Leonardo devrait voir ses plans plombés par Rudi Garcia.

Lors du dernier mercato estival, Memphis Depay serait passé tout près de quitter l'OL. Engagé jusqu'en juin 2021 avec les Gones , l'attaquant de 26 ans aurait été suivi de très près par le PSG, le FC Barcelone et le Milan AC cet été. D'ailleurs, le Barça aurait tenté le tout pour le tout pour boucler le transfert de Memphis Depay, mais il n'aurait pas eu les moyens de répondre aux attentes de Jean-Michel Aulas. Alors que l'international néerlandais est finalement resté à l'OL, le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Memphis Depay. D'autant que la fin de son contrat se rapproche dangereusement. Et, tout comme le club de la capitale, le Barça serait toujours sur le coup, au même titre que le Milan AC. Toutefois, ces deux clubs seraient en ballotage défavorable sur ce dossier.

Le Barça et le Milan AC en difficulté pour Depay ?

Selon les dernières informations de L'Equipe , Ronald Koeman pourrait payer ses mauvaises performances récentes. Auteur d'un début de saison plus que poussif en terme de résultats, le coach du Barça ne devrait pas être écouté par Carles Tusquets, président intérimaire catalan, lors du mercato hivernal. Ainsi, Memphis Depay aurait de moins en moins de chance de rejoindre le FC Barcelone au mois de janvier. En parallèle, le Milan AC pourrait également laisser le champ libre au PSG. A en croire les dernières indiscrétions de Tuttosport , les Rossoneri seraient toujours sur les traces de Memphis Depay, mais pourraient être freiné par le cout de l'opération, et notamment par les fortes demandes de Memphis Depay et le prix du transfert, qui serait de l'ordre de 5M€. Si Leonardo pourrait voir ses concurrents tomber comme des dominos, la voie ne serait pas libre pour autant en ce qui concerne Memphis Depay.

«Si on a des ambitions, il sera avec nous sur la seconde partie de saison»