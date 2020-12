Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé sur le prix de cette surprenante piste offensive !

Publié le 20 décembre 2020 à 16h15 par H.K.

Alors qu’il ne serait plus du tout désiré du côté de l’Atalanta Bergame, Papu Gomez aurait déjà beaucoup de prétendants à sa porte, comme le PSG, les deux clubs de Milan ainsi que l’AS Roma. Et Leonardo pourrait désormais être fixé sur le prix à payer pour l’Argentin…

Ce dossier risque de faire couler beaucoup d’encre dans les prochains jours. Alors qu’une réunion est prévue entre les dirigeants de l’Atalanta Bergame et l’agent de Papu Gomez afin de discuter de l’avenir de l’international argentin, actuellement en froid avec son entraîneur, le PSG se serait positionné dans la course à sa signature, grâce à Angel Di Maria, qui aurait soumis l’idée en interne. Si plusieurs clubs seraient intéressés, les prétendants pourraient être fixés sur le prix de cette piste offensive…

10 à 15M€ pour Gomez ?