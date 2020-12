Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ibrahimovic pourrait rendre service à Longoria !

Publié le 20 décembre 2020 à 14h45 par A.D.

Alors qu'il pourrait quitter Chelsea au mois de janvier, Olivier Giroud serait dans le collimateur de l'OM, du Milan AC et de l'Inter. Grâce à Zlatan Ibrahimovic, Pablo Longoria pourrait voir les Rossoneri sortir de la course à la signature du champion du monde français.

Lors des premiers mois de la saison, Olivier Giroud vivait des moments difficiles à Chelsea. Peu utilisé par Frank Lampard, le champion du monde français se serait posé des questions sur son avenir et aurait envisagé de partir au mois de janvier. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait inscrit le nom d'Olivier Giroud sur ses tablettes, tout comme le Milan AC et l'Inter, en vue du mercato hivernal. Soumis à une lourde concurrence, le Head of Football de l'OM pourrait voir l'un de ses concurrents battre en retraite grâce à Zlatan Ibrahimovic.

L'arrivée de Giroud à Milan barrée par Ibrahimovic ?