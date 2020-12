Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Giroud repart de plus belle !

Publié le 19 décembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Toujours dans le viseur de l’OM, Olivier Giroud ferait tourner la tête de plusieurs clubs européens dont le Milan AC.

Bien que sa situation ait évoluée à Chelsea, Olivier Giroud, dont le contrat court jusqu’en juin prochain, pourrait toujours quitter le club londonien à l’occasion du prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 2 janvier. Au rayon des intéressés, l’OM serait présent, mais ferait cependant pâle figure. En effet, hormis l’Inter et la Juventus notamment, le Milan AC serait de la partie et disposerait d’une longueur d’avance sur l’OM notamment dans cette opération, l’ancien buteur de Montpellier ne faisant pas d’un retour en Ligue 1 sa priorité.

Le Milan AC dans le coup pour Giroud, à plusieurs conditions