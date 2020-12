Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture pour ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 20 décembre 2020 à 9h45 par H.K.

Alors que son départ semble d’ores et déjà acté pour le mois de janvier, Alejandro « Papu » Gomez serait placé sur la liste des transferts par l’Atalanta Bergame. Et une ouverture pourrait bien se dessiner pour le PSG avec cette idée soumise par Angel Di Maria…

La rupture semble plus totale que jamais. Non retenu dans le groupe de l’Atalanta Bergame pour affronter l’AS Roma, Alejandro Gomez voit son avenir s’éclaircir. Le départ de Papu au mois de janvier semble inévitable, et le PSG semble prêt à saisir toute opportunité, alors que cette idée aurait été soumise par un compatriote de l’Argentin en interne, à savoir Angel Di Maria. Et une ouverture pourrait bien se dessiner pour le PSG dans ce dossier…

Trois clubs italiens déjà out ?