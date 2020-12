Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour ce coup proposé par Di Maria ?

Publié le 20 décembre 2020 à 1h15 par A.C.

La situation d’Alejandro Gomez à l’Atalanta semble avoir attiré l’attention du Paris Saint-Germain... Mais également d’autres clubs.

Personne n’aurait pu imaginer une telle situation, il y a encore quelques mois. Véritable pilier de l’Atalanta ainsi que capitaine, Alejandro Gomez est désormais parsona non grata. Sky Sport Italia assure en effet que la rupture serait totale entre Papu et son entraineur Gina Piero Gasperini, qui ne l’a pas convoqué pour la rencontre face à l’AS Roma de ce dimanche (18h). Leonardo aurait ainsi l’envie de tenter sa chance, puisqu’à en croire la presse italienne Angel Di Maria aurait conseillé le recrutement de son compatriote au directeur sportif du Paris Saint-Germain. Toutefois, Gomez pourrait bien poursuivre son aventure en Serie A...

Plutôt l’Inter ou le Milan pour Gomez