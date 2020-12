Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce coup en or proposé par Di Maria !

Publié le 19 décembre 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs annoncés sur les traces de Papu Gomez, tout indique que l’aventure du milieu offensif argentin à l’Atalanta prendra prochainement fin.

En conflit ouvert avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, avec lequel il en serait venu aux mains, Papu Gomez pourrait très bientôt quitter l’Atalanta après six années de bons et loyaux services. Et le moins que l’on puisse dire est que cette information n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, puisque le PSG serait disposé à accueillir le joueur argentin, dont le nom aurait été soufflé par Angel Di Maria. Le Paris Saint-Germain serait loin d’être le seul club intéressé, puisque que l’Inter et l’AC Milan ont également été annoncés sur ses traces. La bataille promet donc d’être rude dans la course à la signature de Papu Gomez, et ce d’autant plus que l’épilogue de son histoire à l’Atalanta semble proche.

Papu Gomez écarté du groupe de l’Atalanta face à l’AS Roma !