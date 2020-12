Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Di Maria, Leonardo peut frapper fort cet hiver !

Publié le 18 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Homme de confiance de Thomas Tuchel et apprécié du PSG, Angel Di Maria aurait glissé le nom de Papu Gomez à sa direction sportive. L’international argentin serait d’ailleurs à portée de main du Paris Saint-Germain.

Et si le PSG parvenait à renforcer encore plus son secteur offensif grâce… à Angel Di Maria ? Ces derniers jours, la Gazzetta dello Sport a révélé que El Fideo aurait évoqué le nom d’Alejandro Gomez, dit Papu, lors d’une discussion avec Leonardo. Un échange qui n’est pas anodin puisque son aventure à Bergame avec l’Atalanta toucherait à sa fin à en croire les dernières nouvelles d’Italie. L’attaquant argentin de 32 ans pourrait être une belle option pour le PSG, d’autant plus que les obstacles se dégageraient.

L’Atalanta laisse planer le doute pour Gomez et la Juventus ferme la porte !