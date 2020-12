Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voyez-vous l’OM se renforcer cet hiver ?

Publié le 21 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OM reste à l’affût de la moindre opportunité en vue du mercato hivernal, André Villas-Boas a prévenu qu’il sera une nouvelle fois difficile pour le club phocéen de se renforcer. Mais selon vous, AVB parviendra-t-il à se montrer actif en janvier ?

Malgré l’état de ses finances, l’OM s’est montré actif lors du dernier mercato estival. Après avoir levé l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez, le club phocéen est parvenu à mettre la main sur Leonardo Balerdi et Michael Cuisance en prêt, tandis que Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres. Ainsi, seul Luis Henrique a débarqué sous la forme d’un transfert pour la somme de 8M€. A l’approche de la trêve hivernale, le bilan est mitigé pour l’OM. Si le parcours européen des hommes d’André Villas-Boas a été catastrophique, avec une seule victoire contre l’Olympiakos, la donne est différente en Ligue 1, puisque l’OM est à la lutte pour la première place du Championnat, pointant à la 4e position à 5 points du LOSC et de l’OL, avec deux matches en retard. Néanmoins, des manques se font ressentir dans l’effectif d’André Villas-Boas…

« On bougera seulement si on a une bonne opportunité », prévient déjà AVB