Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut encore y croire dans ce dossier à 10M€ !

Publié le 21 décembre 2020 à 18h45 par B.C.

Après l’avoir raté de peu cet été, l’OM pourrait enfin mettre la main sur Joakim Maehle. Genk serait en effet ouvert à une vente de son latéral droit tandis que ce dernier attendrait l’offre de Marseille, qui se fait encore attendre alors que l'Atalanta est à l'affût.

Suite au départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich cet été, l’OM est parti en quête d’un nouveau latéral droit, sans pour autant parvenir à ses fins. En effet, Pablo Longoria n’est pas parvenu à trouver un accord avec Genk pour le transfert de Joakim Maehle. L’OM pourrait se relancer sur les traces d’un latéral droit cet hiver et multiplierait les pistes. Alors que les noms de Bryan Reynolds (FC Dallas) et Kenny Lala (Strasbourg) sont évoqués, le club phocéen maintient également le contact pour Fabien Centonze (FC Metz) selon nos informations, mais c’est finalement avec Joakim Maehle que l’OM aurait une énorme ouverture comme l’a expliqué le journaliste belge Florian Holsbeek à Football Club de Marseille .

« Maehle préfère l’OM, mais… »