EXCLU - Mercato : L’OM ne lâche pas Centonze !

Publié le 21 décembre 2020 à 11h15 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OM en fin de mercato estival, Fabien Centonze est toujours sur les tablettes marseillaises.

Lorsque l’OM a vendu Bouna Sarr au Bayern Munich, les dirigeants marseillais ont souhaité procéder à un ajustement d’effectif avec l’arrivée d’un nouveau latéral droit. Comme indiqué par le10sport.com à l’époque, l’OM ciblait Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (Strasbourg). Finalement, l’écurie phocéenne a laissé ce dossier pour plus tard et le prochain mercato hivernal pourrait être l’occasion de le réactiver.

L’OM maintient le cap sur Centonze

Comme révélé par le10sport.com, l’OM continue d’entretenir le lien avec Kenny Lala et ses représentants. A six mois de la fin de son contrat, le Strasbourgeois ne prolongera pas et quittera donc le Racing libre en juin. L’OM est positionné pour le récupérer mais la concurrence des clubs étrangers sera difficile à affronter (l’Eintracht Francfort vient d’arriver dans le dossier avec de solides arguments). Selon nos informations, l’OM maintient également le contact pour Fabien Centonze, le latéral messin. A 24 ans, il continue sa belle progression et l’OM apprécie beaucoup son profil. Un dossier ouvert pour le mois de janvier qui arrive.