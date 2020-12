Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi Mediapro va chambouler les plans de l’OM !

Publié le 21 décembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Appréciant le profil de Boulaye Dia, comme le10sport.com vous le confirmait en novembre dernier, l’OM ne devrait pas parvenir à recruter l’attaquant du Stade de Reims semblant destiné à s’en aller du côté de la Premier League. Et ce, en partie en raison du fiasco Mediapro.

Et si Mediapro jouait un sale tour à l’OM dans le dossier Boulaye Dia ? L’Équipe révélait samedi qu’en raison du retrait de Mediapro et de la fermeture de Téléfoot La Chaîne , le PSG allait connaître de grosses pertes dans ses caisses puisque le groupe n’honorera pas ses paiements au niveau des droits télévisés de la Ligue 1. L’OM et l’ensemble des pensionnaires de l’élite du football français se trouvent dans la même situation que le PSG. De quoi compliquer la tâche de ces clubs concernant le mercato hivernal au cours duquel ils pourraient bien se faire dépouiller.

Direction l’Angleterre pour Boulaye Dia à cause de Mediapro ?