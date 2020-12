Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a déjà tranché pour le mercato hivernal !

Publié le 21 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les envies affichées par André Villas-Boas pour le mercato de janvier et notamment le recrutement d’un nouveau latéral droit à l’OM, Frank McCourt semble en avoir décidé autrement.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes, et l’OM souhaitait profiter de l’occasion pour se renforcer. Avec la vente de Bouna Sarr l’été dernier au Bayern Munich (10M€) qui n’a jamais été palliée, André Villas-Boas envisagerait d’attirer un nouveau latéral droit et notamment de revenir à la charge pour Joakim Maehle (Genk). Mais finalement, l’entraîneur de l’OM va devoir se faire une raison et aura du mal à recruter cet hiver comme il l’a lui-même indiqué samedi soir en conférence de presse.

« On ne peut pas faire grand-chose »