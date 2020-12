Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La terrible sortie de Villas-Boas sur le recrutement hivernal !

Publié le 19 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 19 décembre 2020 à 22h34

Toujours en quête de renforts à certains postes, l’Olympique de Marseille va rester à l'affût lors du mercato hivernal. Mais d’après André Villas-Boas, les Phocéens n’auront pas les moyens de réaliser de grosses dépenses.

Après avoir réalisé un mercato malin et à moindre coût cet été, l’Olympique de Marseille demeure toutefois dans le besoin de se renforcer. Pablo Longoria serait à l’affût pour trouver une doublure à Dario Benedetto à la pointe de l’attaque, mais devrait également dénicher une alternative à Hiroki Sakai, seul latéral droit de l’effectif olympien. L’effectif actuel d’André Villas-Boas a montré ses limites ce samedi, l’OM ayant concédé le match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims (1-1), avec notamment un but contre son camp de la recrue Yuto Nagatomo.

« On ne peut pas faire grand-chose »