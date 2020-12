Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fait une grosse annonce pour le recrutement hivernal !

Publié le 19 décembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au début du mois de janvier, Zinedine Zidane sur l'arrivée d'éventuels renforts.

Le début de saison du Real Madrid n'est pas idéal. Avec des résultats mitigés, Zinédine Zidane n'est pas passé loin de la sortie, sauvant sa tête à plusieurs reprises, d'abord en s'imposant lors du Clasico en octobre puis en enchaînant deux victoires contre Séville et Borussia Mönchengladbach il y a quelques jours. Le succès contre le club allemand a surtout permis aux Merengue de se sortir d'une poule difficile en Ligue des Champions et de rejoindre les huitièmes de finale. De justesse. En Liga aussi, la Maison Blanche ne retrouve pas ses standards en pointant à la troisième place.

« Jusqu'à la fin janvier, des choses peuvent se passer dans tous les clubs »