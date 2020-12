Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman est actuellement fixé sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ce samedi, le FC Barcelone a été tenu en échec par Valence (2-2). Une contre-performance qui ne met toutefois pas Ronald Koeman en danger. Explications.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone est très décevant. En effet, les Blaugrana multiplient les contre-performances. Cela a d’ailleurs de nouveau été le cas ce dimanche face à Valence. Au terme d’une rencontre poussive, les hommes de Ronald Koeman ont été accrochés (2-2). Avec ce point, le Barça ne recolle donc pas au groupe de tête en Liga. Les critiques se font donc de plus en plus nombreuses, et si Koeman est bien évidemment pointé du doigt, il ne faudrait pas s’attendre à une décision radicale pour l’avenir du Néerlandais.

Koeman toujours soutenu !