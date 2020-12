Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois pistes pour remplacer Kylian Mbappé…

Publié le 21 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain, Leonardo aurait déjà activé plusieurs pistes pour renforcer l’attaque dans les mois à venir.

« La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son avenir. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », expliquait récemment Leonardo au micro de Canal + sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 au PSG. Le directeur sportif parisien se montre donc confiant sur l’issue de ce dossier, mais la menace d’un départ reste clairement présente pour Mbappé. Et le PSG est d’ailleurs en train d’assurer ses arrières…

Messi, Dybala ou Depay pour le PSG ?

Ces derniers jours, de nombreuses informations parues dans la presse française ainsi que dans la presse étrangère font état de plusieurs pistes XXL en attaque pour le PSG : Lionel Messi est le premier concerné, lui qui arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone à l’issue de la saison et que Neymar souhaite retrouver au plus vite. Par ailleurs, les noms de Paulo Dybala (Juventus) et Memphis Depay (OL) ont été évoqués pour le PSG.