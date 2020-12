Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du PSG envoie un message très clair à Leonardo !

Publié le 21 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

En marge de la rencontre entre le LOSC et le PSG ce dimanche, Mike Maignan a tenu à être très clair concernant un possible retour chez les champions de France, où il a été formé.

Au fil des années, la liste des talents du PSG partis exploser loin du Parc des Princes s’est allongée. Et sur celle-ci, on retrouve notamment différents joueurs du LOSC. En effet, Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Timothy Weah et Boubakary Soumaré ont le point commun d’avoir été formés au PSG, sans pour autant avoir eu une réelle chance avec les professionnels. Et désormais dans le nord de la France, il n’est pas question de revenir à la case départ comme l’a bien fait savoir Mike Maignan.

« Je ne me fais pas de films sur moi en m’imaginant à Paris ou ailleurs »