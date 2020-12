Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des regrets sur son départ ? La réponse de cette ancienne pépite du club !

Publié le 20 décembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Alors qu'il fait les beaux jours du LOSC depuis maintenant près de cinq saisons, Mike Maignan a évoqué son départ du PSG pour rejoindre le club nordiste.

Pur produit du centre de formation du PSG, Mike Maignan a pris son envol vers le LOSC lors de l'été 2015 à seulement 20 ans, après ne s'être jamais vu accorder une chance en équipe première. Déjà barré par la rude concurrence avec la présence de Salvatore Sirigu et Nicolas Douchez, le recrutement de Kevin Trapp en provenance de Francfort avait relégué le jeune gardien français au quatrième rang de la hiérarchie du PSG. Cinq ans plus tard, Mike Maignan est parvenu à se développer au fil des saisons, prenant notamment une tout autre dimension et importance depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du LOSC en décembre 2017. Désormais international français et annoncé en Premier League cet été, le portier de 25 ans s'est exprimé sur son choix de carrière, et d'éventuelles regrets de ne pas être resté au PSG pour tenter de s'y imposer.

« J’ai fait des choix de carrière, je les assume »