Mercato - PSG : La porte est ouverte pour deux joueurs de Christophe Galtier !

Publié le 20 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’ils ont réussi à exploser loin du PSG où ils ont pourtant été formés, Jonathan Ikoné et Mike Maignan auraient tout à fait leur place dans l’effectif actuel du club parisien à en croire Thomas Tuchel.

Au même titre que Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Dembélé (OL), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) ou encore Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), Jonathan Ikoné et Mike Maignan ont été formés au PSG et obligés, très jeunes, d’aller voir ailleurs pour obtenir davantage de temps de jeu. Aujourd’hui titulaires indiscutables au LOSC, Ikoné et Maignan auraient d’ailleurs tout à fait leur place aujourd’hui au PSG comme l’a indiqué Tuchel samedi en conférence de presse.

« Ce sont des joueurs très forts »