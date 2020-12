Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria se voit conseiller une piste en Ligue 1 !

Publié le 21 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Cet hiver, cela pourrait à nouveau bouger du côté de l’OM. Et pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas, Pablo Longoria s’est vu glisser le nom d’un joueur de Ligue 1.

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal. Et du côté de l’OM, cela pourrait être animé. En effet, malgré ses 5 recrues de l’été, André Villas-Boas a quelques carences dans son effectif comme au poste d’arrière droit, où Bouna Sarr n’a pas été remplacé, mais aussi sur le front de l’attaque, où le Portugais n’a toujours pas de réelle alternative à Dario Benedetto. Malgré des moyens très limités, Pablo Longoria pourrait donc se bouger pour offrir du sang neuf à Villas-Boas et pour cela, il peut compter sur certains conseils.

Une piste à concrétiser en urgence ?