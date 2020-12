Foot - Mercato

Mercato : Cette grande annonce sur l’avenir de Laurent Blanc !

Publié le 21 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Laurent Blanc a décidé de relancé sa carrière d’entraîneur au Qatar, cela pourrait bien lui ouvrir de nouvelles grandes portes à l’avenir.

Après plus de 4 ans sans entraîner, Laurent Blanc a enfin retrouvé un banc de touche. L’attente aura été longue, mais elle enfin terminée puisque ce samedi, le club qatari d’Al Rayyan a officialisé l’arrivée du Cévenol. A 55 ans, l’ancien entraîneur du PSG va donc avoir l’occasion de relancer sa carrière. Un choix qui ne manque toutefois pas d’interpeller avec que Blanc avait notamment l’occasion de venir au FC Nantes. De quoi plomber la suite de sa carrière ? Pas sûr…

Un destin à la Guardiola ?