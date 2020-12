Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laurent Blanc révèle un gros échec au PSG !

Publié le 21 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Désormais entraîneur d’Al Rayyan, Laurent Blanc aura notamment sous ses ordres Yacine Brahimi. Un joueur qu’il connait très bien pour avoir tenté de le recruter au PSG.

A 55 ans, Laurent Blanc va enfin entraîner à nouveau. Remercié par le PSG en 2016, le Cévenol aura mis du temps avant de retrouver un banc de touche, mais cela est désormais chose faite. En effet, ce samedi, son arrivée au Qatar a été officialisée puisque le club d’Al Rayyan a annoncé la nomination de Laurent Blanc sur son banc de touche. C’est donc au Moyen Orient va tenter de relancer sa carrière d’entraîneur et pour cela, il aura des joueurs pas inconnus en Europe à l’instar de Yacine Brahimi. Un joueur que Blanc connait très bien.

Laurent Blanc voulait Brahimi