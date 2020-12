Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’est embarqué dans une nouvelle galère…

Publié le 21 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Bryan Reynolds, l’OM serait contraint de frapper très fort compte tenu de la rude concurrence dans ce dossier. Explications.

Concernant la succession de Bouna Sarr, l’OM resterait très actif sur le marché des transferts. Hormis la piste menant à Joakim Mæhle, Pablo Longoria aurait coché le nom de Bryan Reynolds, latéral droit de 19 ans du FC Dallas, franchise de Major League Soccer. Néanmoins, la concurrence serait rude et le directeur du football pourrait bien avoir mis les pieds dans une bataille royale.

La pépite Bryan Reynolds est très courtisée