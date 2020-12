Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un crack européen interpelle Longoria !

Publié le 21 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Natif de Marseille, Jérémie Boga ne cache pas que son rêve est d'évoluer un jour pour l'OM, bien qu'il assure que ce ne soit pas une obsession.

Auteur d'une excellente saison dernière, Jérémie Boga n'a pas manqué de sollicitations cet été. Le FC Barcelone s'est intéressé à l'ailier de Sassuolo qui a finalement décidé de rester au sein du club italien. L'OM s'est également positionné, mais ce dossier était hors d'atteinte d'un point de vue économique. Et pourtant, natif de Marseille, Jérémie Boga se verrait bien rejoindre le club phocéen un jour.

«C'est un rêve depuis tout petit»