Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 20 décembre 2020 à 22h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Maxime Lopez a quitté l'OM pour s'engager en faveur de Sassuolo. Avant d'affronter le Milan AC ce dimanche, le milieu de terrain de 23 ans s'est livré sur son arrivée chez les Neroverdi.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a migré vers Sassuolo cet été pour voler de ses propres ailes. Prêté avec option d'achat, qui serait estimée entre 1M€ et 3M€, le milieu de terrain de 23 ans pourrait ne plus jamais reporter le maillot de l'OM. En effet, Giovanni Rossi a déjà affirmé son intention de conserver Maxime Lopez définitivement. « Nous voulons le garder à l'issue de cette saison. C'est un prêt avec option et obligation d'achat. Il y a des conditions précises pour les lever. Selon moi, les conditions seront réunies pour les deux. Une obligation à partir de 20 matches ? Oui oui » , a précisé le directeur sportif de Sassuolo il y a plusieurs jours à Eurosport . Interrogé à son tour sur sa situation, Maxime Lopez s'est quant à lui focalisé sur son arrivée à Sassuolo. Et selon ses dires, Roberto De Zerbi aurait grandement contribué à son arrivée chez les Neroverdi .

«C'est vrai que l'entraîneur me voulait beaucoup»