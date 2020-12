Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour David Alaba !

Publié le 20 décembre 2020 à 19h45 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, David Alaba susciterait l'intérêt du PSG. Alors que les pourparlers pour une prolongation seraient actuellement au point mort, Karl-Heinz Rummenigge a laissé entendre que de nouvelles discussions n'étaient pas au programme pour le moment.

Dans quel club évoluera David Alaba la saison prochaine ? Telle est la question. En fin de contrat le 30 juin 2021, le défenseur autrichien aurait débuté les discussions avec le Bayern pour prolonger, mais les négociations seraient aujourd'hui à l'arrêt. Alors que David Alaba serait loin d'un renouvellement avec son club, le PSG et bien d'autres cadors européens seraient en embuscade pour le récupérer l'année prochaine. Et la voie semblerait être totalement libre. Lors d'un entretien accordé à Sport 1 , Karl-Heinz Rummenigge a fait un point sur la situation et l'avenir de David Alaba et a fait clairement savoir que les négociations pour une prolongation n'étaient pas du tout sur le point de reprendre.

«Je ne sais pas si d'autres pourparlers auront lieu»