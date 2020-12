Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme appel du pied lancé à Villas-Boas !

Publié le 20 décembre 2020 à 21h00 par H.K.

Très longuement courtisé cet été par les dirigeants de l’OM, Jérémie Boga est finalement resté du côté de Sassuolo. Et l’international ivoirien a lancé un énorme appel du pied à André Villas-Boas à propos de son avenir…

Jérémie Boga continue d’avoir la cote en Italie. Alors que son entraîneur Roberto De Zerbi l’a classé juste derrière Messi dans son classement des meilleurs dribbleurs, l’international ivoirien continue d’enchaîner les bonnes performances avec Sassuolo (6e de Serie A avant son match face au Milan AC). Assez pour que l’Europe reste attentive à ses performances, et notamment le Napoli, qui était annoncé en concurrence avec l’OM cet été pour sa signature. Si Villas-Boas avait dû bien vite abandonner l’idée d’un recrutement en raison de son budget limité, il a reçu un énorme appel du pied de la part de Boga…

« C’est un rêve depuis tout petit »