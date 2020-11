Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boga revient sur son été agité !

Publié le 29 novembre 2020 à 1h15 par A.C.

Jérémie Boga, très sollicité lors du dernier mercato, a expliqué pourquoi il a choisi de rester à Sassuolo.

Après un échec à Chelsea et plusieurs prêts infructueux, Jérémie Boga s’épanouit enfin en Serie A. L’international ivoirien est une des révélations de dernière saison italienne, ce qui a rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs. Cela a notamment été le cas en France, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com l’intérêt que l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, ont tenté le coup. Finalement, Boga a choisi de rester à Sassuolo, qui pointe actuellement à la troisième place du championnat italien.

« J’ai parlé avec Sassuolo et nous avons décidé que pour ma progression le meilleur choix était de rester une année de plus ici »