Mercato - OM : Eyraud, Villas-Boas... Adil Rami affiche un énorme regret après son départ !

Publié le 20 décembre 2020 à 12h15 par A.M.

Toujours très remonté contre Jacques-Henri Eyraud depuis son départ de l'OM, Adil Rami regrette de ne pas avoir l'opportunité d'évoluer sous les ordres d'André Villas-Boas.

Après une période post-Coupe du monde très délicate, Adil Rami a subi un autre coup dur avec son licenciement de l'OM un an plus tard au terme d'une saison délicate à Marseille. Le Champion du monde a effectivement été viré du club phocéen. Pour justifier cette procédure, l'Olympique de Marseille a utilisé la participation de son défenseur à Fort Boyard. Un faux prétexte selon le joueur qui n'a jamais cessé de critiquer Jacques-Henri Eyraud depuis son départ de l'OM. Et Adil Rami en rajoute une couche à ce sujet, affichant le regret de ne pas avoir eu sa chance avec André Villas-Boas, nommé sur le banc olympien quelques semaines avant son départ.

«J'aurais pu avoir ma chance et rebondir avec un coach comme monsieur Villas-Boas»