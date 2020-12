Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà un rebondissement pour cette piste en défense ?

Publié le 20 décembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Malgré la récente arrivée de Sergino Dest, Joan Laporta ferait du recrutement d'Hector Bellerin l'une de ses priorités s'il venait à être élu à la tête du FC Barcelone. Toutefois, le candidat à la présidence du club culé pourrait devoir attendre plusieurs mois avant de pouvoir rapatrier le défenseur de 25 ans...

Faisant partie des favoris pour être le nouveau visage du FC Barcelone lors des prochaines élections présidentielles du club culé qui auront lieu le 24 janvier prochain, Joan Laporta s'active d'ores et déjà pour redresser la situation des Blaugrana . En difficulté sportive et économique, l'ancien président du club culé (2003-2010) aurait de nombreux dossiers à gérer s'il venait à être élu, notamment celui de Lionel Messi. En fin de contrat l'été prochain, la Pulga souhaiterait attendre de voir qui sera le prochain président du FC Barcelone avant de prendre une décision, et si ce dernier à un projet convaincant. Joan Laporta semble ainsi d'ores et déjà s'activer pour mettre en place un projet ambitieux autour de Lionel Messi, et ciblerait notamment Hector Bellerin, formé au FC Barcelone avant son départ à Arsenal en 2013. Toutefois, le prétendant à la succession de Josep Maria Bartomeu pourrait devoir se montrer patient...

Un accord avec Bellerin, mais...