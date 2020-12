Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation de Gerard Piqué sur son départ du Barça !

Publié le 20 décembre 2020 à 10h30 par A.D.

Alors qu'il ne parvenait pas à s'imposer au FC Barcelone, Gerard Piqué a décidé de rejoindre Manchester United à l'été 2004, avant de revenir quatre ans plus tard. Comme l'a expliqué l'international espagnol, quitter le Barça a été le choix le plus difficile de sa carrière.

Formé au FC Barcelone, Gerard Piqué a dû gravir les échelons avant de devenir un élément indéboulonnable. Alors qu'il ne faisait pas encore partie de l'équipe première du Barça, le défenseur espagnol a même changé de cap pour essayer d'emmagasiner du temps de jeu au plus haut niveau. Transféré à Manchester United à l'été 2004, Gerard Piqué y est resté quatre saisons, avant de faire son retour dans son club de coeur en 2008 et y devenir une pièce maitresse. Honoré du prix de Reconeixement al Mèrit Esportiu Català , décerné par la Generalitat de Catalunya, Gerard Piqué a profité de l'occasion pour revenir sur le moment le plus difficile de sa carrière. Et comme il l'a lui-même révélé, il s'agissait de son départ du Barça vers Manchester United. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , Gerard Piqué s'est livré sur cet épisode douloureux.

«La décision la plus difficile que j'ai prise, c'est quand j'ai quitté Barcelone»