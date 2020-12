Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ totalement inattendu se profile pour cet hiver !

Publié le 20 décembre 2020 à 17h00

Rappelé de son prêt de 2 ans à la Real Sociedad cet été, Martin Odegaard était prédit à un bel avenir, avec un temps de jeu régulier au Real Madrid cette saison. Cependant, son avenir semblait s’assombrir à mesure que les semaines passaient, et une porte de sortie aurait été trouvée…

Zinedine Zidane compte de moins en moins sur Martin Odegaard. Alors qu’il est revenu de son prêt de 2 ans à la Real Sociedad cet été, le milieu offensif norvégien du Real Madrid était promis à un temps de jeu régulier, remplaçant régulièrement un Luka Modric vieillissant. Cependant, plus les semaines ont passé, et moins Odegaard jouait, et finalement, une porte de sortie lui aurait été trouvée…

Un retour à la Real Sociedad envisagé ?