Mercato - Real Madrid : Une grande décision aurait été prise pour Sergio Ramos et Modric !

Publié le 18 décembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Alors que plusieurs cadres du Real Madrid arrivent en fin de contrat l'été prochain, Florentino Perez pourrait s'activer dans les prochaines semaines pour les prolongations de Luka Modric et Sergio Ramos...

Figures emblématique du Real Madrid depuis de nombreuses années, Sergio Ramos et Luka Modric arrivent pourtant en fin de contrat chez les Merengues , et ne savent toujours pas de quoi sera fait leur avenir. Si l'ancien milieu de Tottenham est annoncé sur le départ depuis plusieurs saisons, ce n'était pas le cas du capitaine madrilène, jusque récemment. Souhaitant impérativement une prolongation de deux saisons supplémentaires, contraire à la politique de Florentino Perez pour les joueurs de plus de 30 ans, Sergio Ramos n'écarterait pas l'idée d'un départ depuis plusieurs semaines, même si sa priorité est de rester au Real Madrid. A 34 ans, les prétendants ne manquent pas pour l'international espagnol, Leonardo en a notamment fait l'une de ses cibles pour prendre la succession de Thiago Silva au PSG. Toutefois, Luka Modric et Sergio Ramos pourraient finalement tout deux poursuivre l'aventure sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid...

Modric et Ramos sur le point de prolonger ?