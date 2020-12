Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau prétendant colossal pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 20 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu au Real Madrid et souhaitant mettre toutes les chances de son côté pour participer à l'Euro 2021 avec l'Espagne, Isco devrait partir cet hiver, et serait dans le viseur d'un nouveau cador européen.

Handicapé par de nombreuses blessures, Isco a peu à peu perdu sa place au fil des saisons au Real Madrid. Le milieu de 28 ans n'entrerait plus dans les plans de Zinedine Zidane, qui ne lui a octroyé qu'un temps de jeu relativement réduit ces derniers mois, d'autant plus depuis qu'il a rapatrié prématurément Martin Odegaard de son prêt à la Real Sociedad. Ainsi, Isco souhaiterait désormais quitter le Real Madrid dès cet hiver afin d'obtenir plus de temps de jeu et de reprendre confiance en soi en vue d'être sélectionné par Luis Enrique avec la Roja lors de l'Euro 2021. Une décision radicale qui a notamment pris de court Zinedine Zidane : « Est-ce que j'ai été surpris que Isco soit ouvert aux offres et veuille partir en janvier ? C'est vrai qu'il ne joue pas, que je ne lui donne pas la possibilité de montrer quel joueur il est, mais il peut être ponctuel. Je me sens mal parce que j'aime beaucoup mes joueurs et je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. Isco devrait continuer à travailler et oublier ce qui se dit à l'extérieur, car nous ne le contrôlons pas » . Alors que le milieu offensif Merengue disposait déjà de l'intérêt d'Arsenal, de la Juventus de Turin et de l'AC Milan, un nouveau prétendant serait entré dans la course...

L'Inter Milan surveille Isco !