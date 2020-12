Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Le FC Nantes ne pouvait rien pour Laurent Blanc...

Publié le 21 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Sans club depuis 2016, Laurent Blanc va finalement rebondir à Al-Rayyan. Un choix qu'il justifie alors que son nom a circulé du côté du FC Nantes.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Laurent Blanc a refusé de rejoindre le FC Nantes pour remplacer Christian Gourcuff. Et ce n'est pas la première fois que le technicien français écarte une opportunité puisqu'il était sans club depuis son départ du PSG durant l'été 2016. Finalement, après quatre ans et demi loin des bancs de touche, Laurent Blanc s'est engagé avec le club qatari d'Al-Rayyan. Un choix qu'il justifie.

Laurent Blanc justifie son choix