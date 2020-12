Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc a déjà de grands projets pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2020 à 16h00 par H.K.

Alors que son choix de signer en faveur du club qatari d’Al Rayyan a surpris beaucoup d’amateurs de football, Laurent Blanc a justifié son arrivée dans ce club. Et certains semblent penser qu’un brillant avenir pourrait encore se dessiner pour le Français…

Laurent Blanc a surpris beaucoup de monde. Alors que plusieurs clubs européens étaient annoncés comme intéressés à l’idée de recruter le Français sur le banc. Le FC Barcelone semblait sur le coup avant l’arrivée de Ronald Koeman, mais l’idée avait finalement été abandonnée. Plus récemment, l'OL et le FC Nantes ont également tenté le coup. Désormais entraîneur d’Al Rayyan au Qatar, l’ancien coach de Bordeaux et du PSG semble promis à un bel avenir par plusieurs amateurs de football…

« Il a quand même une chance ensuite d’entraîner un grand club »